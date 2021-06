Argentina: astensione su voto contro Nicaragua non è contro condanna violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'Argentina di astenersi nelle mozioni di condanna contro il governo del Nicaragua di Daniel Ortega non contraddice la posizione di condanna alle violazioni dei diritti umani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Felipe Solà, commentando, in un'intervista rilasciata al portale "Infobae" la posizione assunta da Buenos Aires nelle recenti votazioni all'Organizzazione degli stati americani (Osa) e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Onu). Il governo di Alberto Fernandez, "ha una sola posizione", ha precisato il titolare della diplomazia argentina. "L'11 giugno abbiamo inviato una lettera di protesta che il governo nicaraguense non ha gradito", ha spiegato Solà. "Nella lettera chiedevamo il rispetto dei diritti umani e la liberazione dei candidati detenuti già che è difficile credere in un processo elettorale se le figure dell'opposizione non possono muoversi. Abbiamo anche chiesto al nostro ambasciatore di visitare gli oppositori agli arresti e ci è risultato impossibile", ha aggiunto. (segue) (Abu)