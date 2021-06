Milano 2021: Ronzulli (FI), difendere nostra identità significa non strizzare occhio a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano per Forza Italia non è una città come le altre. Milano per noi di Forza Italia è il luogo dove tutto è iniziato ed è cresciuto, è quel modello che abbiamo prima creato e poi provato a esportare. Qui ci sono le radici della nostra identità, della nostra storia. Milano è la città del Presidente Berlusconi, da qui è iniziata un'avventura straordinaria fatta di grandi successi nati sulla scia di un entusiasmo rimasto sempre vivo in questi lunghi anni di successi, di impegno sul territorio, di amore per Forza Italia". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, intervenendo a 'Milano ci siamo' l'evento di lancio della campagna elettorale del partito."Diciamocelo chiaramente, siamo abituati a volare alto, siamo ambiziosi - ha aggiunto - e abbiamo fame di successi. In questi giorni abbiamo sentito spesso parlare dell'esigenza di mantenere e non svendere la nostra identità. Questo è fuori discussione. Difendere la nostra identità significa innanzitutto far valere la nostra azione propulsiva nel centrodestra. Significa non avere il complesso di piacere all'altra parte del campo. Significa non strizzare l'occhio alla sinistra. Significa non cercare legittimazione e tantomeno dobbiamo accreditarci agli occhi di chi è e resta un avversario politico inseguendo i loro argomenti. Difendere la nostra identità e la nostra storia significa non nascondere ma mostrare con fierezza il nostro simbolo. Significa avere l'orgoglio di sventolare la nostra bandiera quando si va sui territori e farlo coinvolgendo nelle iniziative i nostri coordinatori e i tutti rappresentanti locali".(Com)