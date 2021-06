Farnesina: Haiti, rientrato in Italia Giovanni Calì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È rientrato poche ore fa a Roma l'Ingegnere Giovanni Calì, rapito il 1 giugno scorso ad Haiti. Lo si legge in una nota della Farnesina. L'arrivo all'aeroporto di Ciampino rappresenta il positivo epilogo della vicenda, dopo 22 giorni di sequestro. All'arrivo l'ingegnere siciliano, da tempo impegnato in progetti all'estero, ha voluto esprimere un sincero ringraziamento alla Farnesina e al personale dell'Unità di Crisi e dell'Intelligence che ha operato per la sua liberazione. Dopo gli adempimenti di rito, potrà fare rientro in Sicilia dalla sua famiglia. (Com)