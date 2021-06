Brasile: ministro Economia, riforma tributaria prevede tassazione su rendimenti e dividendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale, è una necessità. I più grandi paesi del mondo tassano il reddito da capitale e i dividendi. È il caso degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, ad esempio. Non c'è niente di sbagliato in questo. Stiamo eliminando una perversità del sistema, in cui si tassano i lavoratori dipendenti perché è più facile", ha sostenuto. Prima di partecipare all'udienza, il ministro ha consegnato al presidente della Camera dei deputati, Arthur Lira, la proposta per la seconda fase della riforma tributaria che prevede un ampliamento della fascia di esenzione dal pagamento dell'Irpef dagli a dall'attuale 1.900 rea (322 euro) l a 2.500 real (424 euro). (Brb)