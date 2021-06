Usa: Biden su sentenza Chauvin, ritengo sia appropriata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito “appropriata” la sentenza nei confronti dell’ex agente di polizia Derek Chauvin, condannato a 22 anni e sei mesi di carcere per l'omicidio dell’afroamericano George Floyd. Parlando alla Casa Bianca in occasione della visita del presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, il capo di Stato Usa ha aggiunto di non conoscere tutti i dettagli. Chauvin, ex agente del dipartimento di polizia di Minneapolis, è stato giudicato colpevole il 20 aprile scorso per tutti e tre i capi d’accusa a suo carico: omicidio non intenzionale di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado. Quello per l’uccisione di Floyd, morto a maggio del 2020, è considerato uno dei processi più importanti degli ultimi anni per quello che riguarda i diritti civili negli Stati Uniti. Al Congresso federale è attualmente in discussione un progetto di riforma della polizia, una parte del quale porta proprio il nome di Floyd.(Nys)