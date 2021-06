Forza Italia: Berlusconi, medici mi chiedono di non partecipare ad eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi non ha partecipato in presenza all'evento di lancio della campagna elettorale a Milano, ma solo con un collegamento telefonico. "Avrei voluto essere lì con voi a parlare di Milano, che è la mia e la nostra città, ma i medici mi chiedono di non partecipare ancora ad eventi pubblici e naturalmente devo rispettare le loro cautele", ha spiegato Berlusconi al pubblico riunito al Palazzo delle Stelline di Milano. (Rem)