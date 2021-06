Trasporto aereo: Ugl Lazio chiede incontro con assessore al Lavoro, settore duramente colpito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segretari regionali del Lazio della Ugl trasporto aereo, Emanuele Brosco e Armando Valiani, chiedono un incontro urgente all'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Abbiamo appreso che l'assessore ha convocato oggi le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil relativamente al comparto del trasporto aereo. Avendo la nostra organizzazione sindacale un tavolo unitario per il comparto e vista la richiesta di apertura di un tavolo di crisi avanzata nel corso della manifestazione dello scorso 21 giugno, ci chiediamo i motivi della nostra mancata convocazione - dichiarano in una nota i sindacalisti -. A tal proposito, siamo a richiedere un incontro urgente al fine di trovare una valida soluzione condivisa per le problematiche che i riguardano i lavoratori del trasporto aereo, settore tra i più duramente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19". (Com)