Omofobia: Letta, Lega non vuole modificare il ddl Zan ma affossarlo

- Il segretario del partito democratico, Enrico Letta, ha ribadito oggi che "noi porteremo avanti con tutte le nostre forze l'approdo a una norma di civiltà come il ddl Zan che crediamo, anzi, tardiva per un Paese come il nostro. Salvini chiede il confronto? Io non ho mai rifiutato il confronto e non lo rifiuterò nemmeno questa volta. Però, diciamolo francamente, la Lega - ha aggiunto - non ha nessuna voglia di modificare per migliorare questo testo, vuole soltanto affossarlo e lo ha detto fin dall'inizio: la cosa migliore è andare in parlamento e poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità".(Rin)