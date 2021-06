Roma: minaccia con coltello passanti in piazza San Pietro, denunciato 46enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 46enne di nazionalità francese fermato in zona San Pietro a Roma mentre minacciava con un coltello i passanti, è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di armi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, l'uomo era seduto al tavolo di un ristorante quando, in seguito ad un diverbio con una cameriera, ha impugnato un coltello dal tavolo e ha minacciato prima la proprietaria e poi altre persone. Rispetto a quanto appreso inizialmente, al termine degli accertamenti, l'uomo non è stato arrestato, ma denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo d'armi.(Rer)