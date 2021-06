Argentina: astensione su voto contro Nicaragua non è contro condanna violazioni diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante argentino ha quindi spiegato che sia nella votazione del 15 giugno all'Osa che in quella del 22 giugno all'Onu erano state presentate obiezioni alle mozioni di condanna al governo di Ortega e che in entrambi i casi, l'astensione aveva solide basi di tipo "giuridiche". "Siamo assolutamente d'accordo nell'insistere sulla denuncia della questione dei diritti umani ma non siamo invece d'accordo con i passaggi che fanno riferimento a quale deve essere la legge in Nicaragua dal punto di vista elettorale. Non possiamo permettere che le istituzioni multilaterali giudichino le leggi interne di un paese che ha tre poteri ed un sistema democratico, o che domani possa succedere lo stesso con l'Argentina, il Brasile o l'Uruguay", ha detto. Il ministro argentino ha quindi smentito che il problema principale con il voto all'Osa sia stata la figura di Luis Almagro, con il quale il governo di Alberto Fernandez è in aperto conflitto. "Non bisogna sopravvalutare la figura di Almagro", ha affermato. (segue) (Abu)