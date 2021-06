Imprese: Atlantia cede intera quota in Lusoponte per 55,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha reso noto oggi, attraverso un comunicato, che la propria controllata Autostrade Portugal ha sottoscritto oggi il contratto per la cessione a Mm Capital partners Co., Ltd. (attraverso un veicolo portoghese di nuova costituzione), società controllata dal conglomerato giapponese Marubeni Corporation, General partner di Mm Capital infrastructure Fund I, L.P. (“Mmif”), dell’intera quota (pari al 17,21 per cento del capitale e dei diritti di voto) detenuta dalla stessa nella concessionaria portoghese Lusoponte, che gestisce i due ponti di attraversamento del fiume Tago a Lisbona. Il corrispettivo per la cessione, si legge ancora nella nota, è pari a 55,7 milioni di euro. E' inoltre previsto un meccanismo di potenziale “earn-out”, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, legato al verificarsi di alcune condizioni. Il closing dell’operazione avverrà all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti e dei finanziatori, e comunque all’esito della procedura prevista dai patti parasociali per l’eventuale esercizio di prelazione da parte degli altri azionisti di Lusoponte.(Com)