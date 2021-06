Usa: famiglia di George Floyd, “Chauvin ha mostrato disprezzo per la vita umana”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brandon Williams, nipote di George Floyd, ha osservato che l’ex agente di polizia Derek Chauvin “ha mostrato un completo disprezzo per la vita umana”, nel momento in cui ha tolto la vita all’afroamericano di Minneapolis il 25 gennaio 2020. Parlando durante il processo, che a breve dovrebbe arrivare a sentenza, Williams ha osservato che “milioni di persone in tutto il paese e nel mondo hanno assistito a questo atto di odio". Chauvin, ex agente del dipartimento di polizia della capitale del Minnesota, è stato giudicato colpevole il 20 aprile scorso per tutti e tre i capi d’accusa a suo carico: omicidio non intenzionale di secondo grado, omicidio di terzo grado e omicidio colposo di secondo grado. Stando alle ricostruzioni della stampa statunitense, Chauvin dovrebbe essere condannato a 12 anni di reclusione. Quello per l’uccisione di Floyd, morto a maggio del 2020, è considerato uno dei processi più importanti degli ultimi anni per quello che riguarda i diritti civili negli Stati Uniti.(Nys)