Milano 2021: Berlusconi, non vince chi ha già il candidato ma chi presenta quello migliore

- Le elezioni comunali a Milano non sono "una gara sui tempi". Lo ha spiegato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi all'evento di lancio della campagna elettorale nel capoluogo lombardo. "Non è una gara sui tempi quella che ti fa vincere a Milano, è una gara sulle idee. Non vince chi ha già il candidato ma chi trova e presenta il candidato migliore", ha detto Berlusconi, annunciando: "Noi ci prenderemo tutto il tempo necessario per indicare una soluzione che unisca il centrodestra e che sia in grado di dialogare e di offrire risposte serie alle aspettative dei milanesi. Stiamo facendo un lavoro di approfondimento e di confronto con la città, un lavoro estremamente serio, perché stiamo valutando anche molti candidati delle professioni e dell'imprenditoria, i cui nomi non si leggono ancora sui giornali. Milano lo merita". "Vedrete che alla fine stupiremo tutti per la qualità della soluzione che indicheremo per sfidare il sindaco Sala", ha concluso il presidente di Forza Italia. (Rem)