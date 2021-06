Milano 2021: Berlusconi, discussione su candidato politico o civico non m'interessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi interessa neppure la discussione se il candidato debba essere un politico o un'espressione della società civile". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi all'evento di lancio della campagna elettorale nel capoluogo lombardo. "Quello che mi interessa - ha proseguito - è che sia bravo, che abbia competenza ed esperienza, che abbia la capacità di vincere, ma soprattutto che sappia assicurare ai milanesi cinque anni di buon governo. Abbiamo tutto il tempo da qui alla data delle elezioni per farlo conoscere ai milanesi". "Nel frattempo - ha concluso - dobbiamo continuare a lavorare con serenità e con impegno, per rafforzare Forza Italia. Abbiamo qualche mese di tempo per far capire ai milanesi che con il voto hanno in mano un'arma straordinaria: hanno l'occasione per rilanciare davvero Milano, dopo mesi di sofferenze. Dobbiamo spiegare ai milanesi che la nostra città merita il buon governo di Forza Italia e del centrodestra. È questo il modo giusto di prepararsi alle elezioni". (Rem)