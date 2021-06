Milano 2021: Berlusconi, esperienza di Sala aveva suscitato speranze ma sono andate deluse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lanciando la campagna elettorale di Forza Italia a Milano, il presidente Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico, ha criticato l'operato del sindaco Giuseppe Sala. "Il grande e difficile compito di guidare una città come Milano è quello di unire visione e concretezza, saper guardare lontano, senza omettere di occuparsi delle buche nelle strade e delle panchine rotte nei parchi. Chi ha amministrato Milano in questi anni non ha saputo fare né l'una né l'altra cosa purtroppo", ha osservato Berlusconi. "L'esperienza manageriale del sindaco Sala - ha aggiunto il leader azzurro - aveva suscitato molte speranze, anche in chi non lo aveva votato. Queste speranze sono andate deluse. Lo dico con profonda amarezza non solo come leader di Forza Italia ma come cittadino milanese". (Rem)