Egitto - Cina: colloquio telefonico tra ministri degli Esteri, focus su Covid e diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo cinese, Wang Yi, per discutere le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez. "I due ministri hanno discusso del coordinamento esistente tra i due Paesi per quanto riguarda la gestione della pandemia di Covid e dei modi per limitare le sue ripercussioni, e hanno parlato dell'attuale cooperazione tra le due parti per la produzione congiunta di un vaccino in Egitto”, ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri. Hafez ha inoltre sottolineato che prossimamente il ministro cinese Wang Yi si recherà in visita al Cairo, senza però fornire una data specifica. I due responsabili della diplomazia hanno inoltre discusso a lungo e in modo approfondito il dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) sul Nilo Azzurro. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche ad “Agenzia Nova”, il colloquio tra Shoukry e Wang sarebbe stato incentrato proprio sul dossier della Gerd, in particolare per discutere la posizione di Pechino in vista di una possibile discussione all’interno del Consiglio di sicurezza Onu.(Cae)