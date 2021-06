Argentina: astensione su voto contro Nicaragua non è contro condanna violazioni diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva del governo Ortega sta inoltre spingendo diversi oppositori ad abbandonare il Paese. Tra gli altri va segnalato l'esodo scelto dall'ex guerrigliero Luis Carrion Cruz, uno dei nove comandanti della "rivoluzione" armata con cui il Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln) dello stesso Ortega, prese nel 1979 il potere abbattendo il regime di Anastasio Somoza Debayle. "Io e la mia sposa siamo usciti dal Paese per portare avanti la lotta per la democrazia in Nicaragua e la libertà di tutti i prigionieri politici", ha scritto Carrion in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Nelle stesse ore, anche il giornalista Sergio Marin Cornavaca, direttore della testata "La Mesa ridonda", ha comunicato di voler abbandonare il paese per "minacce dirette" alla sua persona ricevute dal "regime". Stessa decisione che Carlos Fernando Chamorro, giornalista direttore del "Confidencial", ha adottato assieme alla moglie Desirée Elizondo dopo che la loro casa era stata sottoposta a perquisizione. (segue) (Abu)