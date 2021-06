Brasile: i conti esteri registrano saldo positivo di 3,8 miliardi di dollari a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare la bilancia commerciale brasiliana ha registrato una sensibile crescita rispetto allo scorso anno, passando da un surplus di 3,1 miliardi di maggio 2020 a un surplus di 8,1 miliardi a maggio 2021. Lo scorso mese il Brasile ha esportato beni per un valore di 27, 1 miliardi, massimo sulla serie storica, in aumento del 54,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Quanto alle importazioni il valore è stato del 31,9 per cento maggiore a quello registrato nello stesso mese dello scorso anno con un volume di 19 miliardi di dollari. Quanto ai servizi il l'aumento del valore di affari è stato minimo passando da 1,5 miliardi del 2020 a 1,6 miliardi del 2021. La Banca centrale ha inoltre riferito che gli investimenti diretti esteri (Idp) nell'economia brasiliana sono stati inferiori rispetto allo scorso anno. Mentre a maggio 2020 il valore era stato di 3 miliardi, nel 2021 si sono fermati a 1,2 miliardi. (Brb)