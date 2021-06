Farnesina: Di Maio riceve piccola Greta prima di partire per Slovenia, una "piacevole sorpresa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha riportato sulla propria pagina facebook una "piacevole sorpresa" capitata prima della partenza per la Slovenia. "Lei è Greta e ha 11 anni, è venuta in vacanza a Roma da Genova. Oggi è passata dalla Farnesina con sua madre. All'ingresso del ministero ha chiesto di me, voleva presentarsi. Quando ci siamo incontrati nei suoi occhi ho visto curiosità, felicità ma anche tanta determinazione", scrive Di Maio. "Alla fine mi ha confidato il suo sogno: da grande vuole occuparsi di politica. Le ho detto che bisogna sempre credere in qualcosa, fissarsi obiettivi precisi e dare il massimo per raggiungerli. Proprio come ha fatto lei oggi. Grazie Greta, sono certo che riuscirai a coronare il tuo sogno. Un grande saluto da tutto il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A presto!", ha concluso il ministro. (Com)