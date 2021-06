Covid: Speranza, numeri ci hanno dato ragione su gradualità restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo iniziato un percorso graduale" di eliminazione delle restrizioni "il 26 aprile ed ora che è passato più di un mese possiamo dire che i numeri ci hanno dato ragione". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista concessa a Sky Tg24. Sulla mascherina, il ministro ha ricordato che "permane l'obbligo" ma che in determinate condizioni all'aperto "può essere tolta". "Ci libereremo della mascherina quando avremo sotto controllo l'epidemia", ha aggiunto invitando tutti a "non aprire una discussione sull'obbligo delle mascherine al chiuso, non è il momento".(Rin)