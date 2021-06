Etiopia: uccisi in un attacco cooperante spagnola di Medici senza frontiere e due collaboratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cooperante spagnola di Medici senza Frontiere (Msf), Maria Hernandez, è stata uccisa nel Tigré, in Etiopia, insieme ad altri due compagni etiopi, l'assistente Yohannes Halefom Reda e l'autista Tedros Gebremariam. Lo riferisce in un comunicato Msf, precisando che la coordinatrice 35enne era in viaggio insieme ai colleghi ieri pomeriggio quando ad un certo punto i contatti con l'ufficio centrale sono stati interrotti. "Abbiamo perso il contatto con loro e con l'auto su cui viaggiavano ieri pomeriggio e questa mattina il veicolo è stato trovato vuoto e, a pochi metri di distanza, i loro corpi senza vita", riferisce Msf, che condanna "con la massima fermezza" e promettendo di indagare sull'accaduto. "Maria, Yohaness e Tedros erano lì ad aiutare la popolazione ed è impensabile che abbiano pagato con la vita per questo", è stata la prima reazione dell'ong, che ha assicurato di essere in stretto contatto con i parenti e le autorità locali di fronte a quello che è descritto come "un colpo devastante".(Res)