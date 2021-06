Ex Ilva: M5s, bene Cingolani su fermo batteria 12 area a caldo, ora chiusura e bonifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente osservano che "è sicuramente una buona notizia il diniego del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alla proroga della prescrizione riguardante la batteria 12 delle cokerie nell'area a caldo del ex Ilva di Taranto. Siamo lieti che il ministro abbia accolto la nostra richiesta - continuano i parlamentari in una nota -, firmando oggi un decreto in virtù del quale, decorso inutilmente il termine del 30 giugno, il gestore dovrà immediatamente avviare la messa fuori produzione della batteria numero 12, dal primo luglio 2021 per poi concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni. Data la sostanziale inerzia del gestore questa previsione equivale e un inevitabile quanto necessario stop". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Finalmente si prende atto di quanto da noi sempre denunciato e sostenuto: le condizioni della produzione di acciaio nell'area a caldo di Taranto sono incompatibili con la salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente. Ora si deve aprire una vera vertenza sulla chiusura dell'area a caldo e sulle bonifiche, funzionali al rilancio dell'economia e delle bellezze della città - conclude la nota -, finora sacrificate e penalizzate a causa dell'ex Ilva". (Com)