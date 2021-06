Sicurezza: De Maria (Pd), parteciperò a staffetta per le tutele del Siulp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parteciperò alla staffetta per le tutele che ha annunciato il Siulp. È fondamentale che tutte le forze politiche e gli esponenti delle istituzioni facciano sentire il loro sostegno alle forze dell'ordine. Un modo anche per corrispondere al loro impegno quotidiano per la tutela della legalità. Presidio del territorio, contrasto alla criminalità diffusa, promozione della coesione sociale devono crescere insieme. E certamente il contrasto allo spaccio di droga è un elemento centrale, oggetto da parte mia anche di uno specifico progetto di legge". Lo afferma, in una nota, Andrea De Maria, deputato del Pd e segretario di Presidenza della Camera.(com)