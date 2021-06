Rpt-Imprese: Lion III Re, primo bond catastrofale green per Generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i termini dell’offerta, tutto o una parte dell'ammontare degli interessi e del capitale relativo alle obbligazioni sarà ridotto al verificarsi di perdite a carico del Gruppo per terremoti in Italia o tempeste in Europa, in eccesso a soglie di danno prefissate per ciascuna tipologia di rischio. L'operazione è la prima obbligazione catastrofale che integra caratteristiche green in linea con il Green Ils Framework di Generali, evidenziando ulteriormente l’impegno del Gruppo nel promuovere soluzioni di finanza green: il capitale di rischio liberato grazie a questa operazione sarà indirizzato a progetti green; il collaterale sarà investito in titoli green con rating elevato emessi dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; e sarà fornita la rendicontazione relativa all’allocazione del capitale di rischio liberato in progetti ritenuti idonei e la rendicontazione della Bers in merito al proprio portafoglio di progetti green. Inoltre, i principali service provider coinvolti sono già impegnati a integrare la sostenibilità nelle loro strategie di business: Gc Securities ha agito in qualità di sole structurer e joint bookrunner della transazione; Barclays in qualità di sole green structuring advisor e joint bookrunner; e Natixis in qualità di sole green coordinator e joint bookrunner. (segue) (Com)