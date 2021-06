Omofobia: Tajani (FI), a noi testo ddl Zan così com'è non piace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine dell'evento di lancio della campagna elettorale a Milano, ha ribadito la contrarietà al ddl Zan nella sua formulazione attuale. "Noi riteniamo che si debba trovare una soluzione, avevamo detto fin dall'inizio che era un errore da parte del Partito democratico aprire un confronto su una questione divisiva e divisiva lo è stata, come dimostra anche il confronto che c'è stato con il Vaticano. Quindi è un tema molto delicato", ha detto Tajani, ribadendo: "A noi il testo così com'è non piace, perché riduce gli spazi di libertà. Abbiamo presentato come centrodestra un testo che inasprisce le pene nei confronti di chi usa violenza per motivi legati all'orientamento sessuale, ma siamo contrari a qualsiasi ipotesi di reato di opinione o a obbligare anche le scuole cattoliche a fare qualche cosa". "Quindi linea dura per chi è violento e per chi semina vento contro altre persone perché sono di orientamento sessuale diverso, però questo non significa che bisogna istituire altri reati di opinione che di fatto limitano la libertà dei cittadini nel nostro Paese", ha concluso Tajani. (Rem)