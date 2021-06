Aeroporti: AdR, oltre 8 miliardi per scali Fiumicino e Ciampino, ecco proposta piano sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 8 miliardi di euro per gli scali di Fiumicino e Ciampino. Questa la nuova proposta di piano di sviluppo aeroportuale presentata oggi da Aeroporti di Roma agli utenti. Lo rende noto AdR. In particolare, "fino alla fine della concessione nel 2046, il piano prevede ulteriori 8,2 miliardi di euro di investimenti, che si aggiungono ai circa 1,8 miliardi di euro già investiti dal 2012 ad oggi, per un totale di circa 10 miliardi di euro. La parola chiave del nuovo piano è sostenibilità, ad ampio spettro da un punto di vista ambientale, acustico, di mercato, sociale ed economico. Nonostante le pesanti conseguenze prodotte dalla pandemia, AdR conferma l’elevato potenziale di traffico di lungo termine esprimibile dal sistema aeroportuale romano, e conferma l’impegno a sviluppare un piano infrastrutturale per una capacità sino a 100 milioni di passeggeri a fine concessione nel 2046". (segue) (Com)