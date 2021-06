© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Concorso flop. De Santis non butti la palla in calcio d'angolo. Comune e Formez (società che ha gestito le procedure, ndr) diano spiegazioni e chiedano scusa”. Lo scrive sui sociali il capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, Giulio Pelonzi, commentando l’annullamento della prova di oggi nell’ambito del concorso del Campidoglio. (Rer)