Milano 2021: Mandelli (FI), Forza Italia accende motori per campagna vincente

- "Forza Italia e il centrodestra intendono tornare ad essere protagonisti anche a Milano, perché ciò che abbiamo visto negli ultimi 5 anni di amministrazione della città è esattamente quello che non vogliamo più vedere e vivere. Perciò, anche grazie al contributo della società civile, accendiamo i motori per l'importante campagna elettorale che ci aspetta". Lo dichiara in una nota il deputato lombardo e responsabile sanità di Forza Italia Andrea Mandelli intervenendo all'evento di lancio della campagna elettorale del partito per le comunali di Milano. "Siamo l'unico partito che ha dato due progetti concreti al premier Draghi - ha proseguito -, uno sul Recovery Plan e uno sul piano vaccinale per superare i drammatici errori di Arcuri. Ed è proprio il nostro piano che si sta implementando. Perciò andiamo avanti, con il presidente Berlusconi ad indicare la strada da seguire come quella della crescente unità del centrodestra. Per Milano abbiamo le idee chiare: vinceremo anche in questa città", ha concluso. (Com)