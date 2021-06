Usa: teoria critica della razza, Trump definisce patetico il capo di Stato maggiore Milley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “triste” e “patetica” l’audizione del capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate, generale Milley, in particolare per il passaggio in cui l’ufficiale ha detto di studiare la cosiddetta teoria critica della razza, che rivede la storia degli Stati Uniti in funzione dei rapporti tra le razze e che di recente è diventata bersaglio dei repubblicani. “Ho visto le dichiarazioni del generale Milley, sono patetiche. Ho visto anche quelle di altri, come il capo della Marina (l’ammiraglio Michael Gilday), le ho trovate patetiche. Non parlavano in questo modo quando c’ero io, te lo posso assicurare. Mi sarei liberato di loro in due minuti”, ha dichiarato Trump in un’intervista al portale conservatore “Newsmax”. L’ex presidente ha sottolineato che la teoria critica della razza “è stata contrastata con grande forza” durante la sua amministrazione ed è tornata in auge dopo l’arrivo alla Casa Bianca del nuovo presidente Joe Biden, sei mesi fa. (segue) (Nys)