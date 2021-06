Usa: teoria critica della razza, Trump definisce patetico il capo di Stato maggiore Milley (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua audizione al Congresso, Milley ha respinto l’assunto dei repubblicani secondo cui la teoria critica della razza sia dannosa, invitando i militari a informarsi. “Credo sia importante – ha sottolineato il generale - che le persone in uniforme siano mentalmente aperti e leggano molto. È importante per noi formarci e capire. Ho letto Mao Zedong. Ho letto Karl Marx. Ho letto Lenin. Questo non mi rende un comunista. Che cosa c’è di male nel cercare di capire il Paese che siamo chiamati a difendere?”. Milley ha anche detto di trovare “offensivo” che militari e ufficiali possano essere accusati di essere “attivisti” (“woke”) “solo perché studiano alcune teorie che circolano”. Sempre in audizione al Congresso, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che le forze armate “non insegnano, né sposano” la teoria. Movimento di pensiero nato negli Stati Uniti negli anni Ottanta, la teoria critica della razza si basa sull’assunto che la schiavitù continui a pesare sulla struttura politica, sociale, economica e giuridica degli Stati Uniti, avendo creato “un sistema di diseguaglianza intrinseca” e un “razzismo istituzionalizzato” che hanno ancora un forte impatto sulla vita degli afroamericani. Il disegno di legge era stato approvato alla fine di maggio dal Senato statale ed entrerà in vigore a partire dal primo settembre. (Nys)