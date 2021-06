Recovery: Mugnai (CI), bene crescita ma attenzione a nuove varianti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi dati Istat segnano già un aumento del fatturato del 3,3 per cento in termini congiunturali, con un fatturato totale cresciuto in termini tendenziali addirittura del 105,1 per cento rispetto ad aprile 2020. Ciò significa che l'industria è ripartita. I segnali del cambio di passo con Draghi sono evidenti". Lo afferma in una nota Stefano Mugnai, vicepresidente vicario del gruppo Coraggio Italia a Montecitorio. "Il Pnrr - aggiunge il parlamentare - e le politiche fiscali nazionali faranno aumentare ulteriormente la crescita e questo ci porterà a un tasso più alto di prima della pandemia. Ma attenzione, la pandemia non è finita, va affrontata con determinazione e vigilanza. Dobbiamo tenere alta l'attenzione sullo sviluppo di nuove varianti per evitare ripercussioni e danni al nostro sistema economico e produttivo. Prevenire, come sempre - conclude Mugnai - è meglio che curare". (Com)