Agricoltura: Coldiretti Rieti, stop pratiche commerciali sleali e aste capestro a doppio ribasso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato un'importanza fondamentale a questo processo normativo che in maniera molto concreta ci permetterà di mettere al bando le pratiche commerciali sleali". Così il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo. "E' un'azione fortemente voluta da Coldiretti - aggiunge Risolo - che io definisco coraggiosa nel momento in cui noi andiamo a sfidare un settore del mercato, che è composto da logistica, distribuzione e trasformazione. Grazie a questa legge noi avremo realmente la possibilità di andare a livellare quelle dinamiche di mercato, che non sempre sono a vantaggio del produttore. Rieti è una provincia straordinaria, che basa la propria autonomia sulla qualità dei propri prodotti. All'interno del concetto di qualità ci sono dei valori intrinseci che sono la salubrità, la tracciabilità, il gusto, ma ci sono dei valori complementari poco percepiti, che sono la storia la cultura e la tradizione. Tutti questi elementi insieme, consentono ai nostri prodotti, di essere realmente distintivi. Così i nostri modelli di agricoltura e zootecnia diventano dei veri e propri presidi territoriali, capaci di conservare l'ambiente, il paesaggio, di dare storicità, continuità alle tradizioni o abitabilità ad aree che altrimenti sarebbero dismesse". L'attenzione è stata poi posta sull'importanza di dare la giusta redditività alle aziende. (segue) (Com)