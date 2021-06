Agricoltura: Coldiretti Rieti, stop pratiche commerciali sleali e aste capestro a doppio ribasso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti ha fortemente voluto questo intervento normativo e da anni lavora per sanare una vera e propria ingiustizia. Basti pensare che per ogni euro di spesa per l'acquisto di alimenti, infatti, meno di 15 centesimi vanno a remunerare il prodotto agricolo. Un valore che si abbassa ulteriormente quando si tratta di prodotti trasformati, che vanno dal pane ai salumi fino ai formaggi, stando ad un'analisi dei dati Ismea. "Se di pratiche sleali se ne è dibattuto a livello europeo - spiega il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini - è perché noi come Coldiretti abbiamo posto la questione in Europa dicendo che tutto ciò che riguardava il ribasso rispetto ai prezzi, le offerte che vengono fatte dai supermercati e tutto il tema delle aste a doppio ribasso, non era più accettabile. Perché non è vero che c'è un risparmio economico per il cittadino. La verità è che tutto questo si traduce semplicemente in un inganno per il consumatore, al quale viene fatto credere che c'è un vantaggio, ma in realtà si aumentano i prezzi su tutto il resto. Quindi alla fine il costo che si paga rimane invariato. Tutte le volte che noi osserviamo il tema delle aste a doppio ribasso, delle offerte speciali o del sottocosto, vengono utilizzati i prodotti agroalimentari per attrarre il consumatore. Quel sottocosto e quell'offerta viene così fatta pagare al mondo agricolo, abbassando il prezzo che gli viene riconosciuto. Le pratiche commerciali per la prima volta vieteranno che questa pratica sleale possa essere utilizzata". (segue) (Com)