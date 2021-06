Agricoltura: Coldiretti Rieti, stop pratiche commerciali sleali e aste capestro a doppio ribasso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Prandini nel suo ampio intervento che ha abbracciato numerosi temi legati all'agroalimentare, si è soffermato anche sul Recovery e sui risvolti sociali sui quali porre attenzione, come la politica di sostegno alla famiglia. "Noi dobbiamo tornare a programmare quello che ci servirà in futuro - conclude Prandini - non nell'immediato, perché solo in questo modo si può far crescere l'autonomia. Quello della demografia diventa un tema centrale, perché in questo Paese nell'anno del Covid c'è stata una caduta di natalità. Abbiamo avuto un calo delle nascite del 20 per cento rispetto al 2019. Dobbiamo creare, anche attraverso il Recovery, un sostegno diretto alle imprese che danno assistenza a quelle donne che vivono la maternità, perché rappresentano il ricambio che ci sarà nel nostro Paese e di cui abbiamo bisogno per non implodere. Il rischio è quello di diventare un Paese di persone anziane, che consumerà sempre meno. Nel Recovery bisogna prevedere, dunque, che ci sia un sostegno alle donne che avranno figli. Penso che questa sia una delle prime misure da sostenere, che non è diretta sulle imprese, ma è di visione strategica".​ (Com)