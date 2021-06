Mali: ministro degli Esteri tedesco Maas condanna "vile e subdolo" attentato a Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Germania, Heiko Maas, ha condannato l'attentato condotto questa mattina contro una base temporanea della Missione di stabilizzazione del Mali (Minusma)a Gao, nel Mali centrale, nel quale sono rimasti feriti 15 militari tedeschi. "Guarite presto, tutti!", ha scritto Maas su Twitter esprimendo vicinanza alle loro famiglie. "Fate parte della missione di Caschi blu Minusma e lavorate per la pace e la stabilità", ha aggiunto, condannando questo "attacco vile e subdolo nei termini più forti possibili". Il ministero della Difesa tedesco ha confermato in precedenza che i militari della Missione di stabilizzazione del Mali (Minusma) rimasti feriti questa mattina nell'attacco suicida sono di nazionalità tedesca. "Confermiamo l'attacco a Minusma, militari tedeschi sono rimasti feriti nell'attacco", ha dichiarato su Twitter il ministero rilanciando un comunicato delle Forze armate tedesche e chiedendo di "astenersi da speculazioni". L'attacco era stato confermato in precedenza dalla stessa Minusma, precisando che l'esplosione di un'autobomba guidata da un attentatore suicida contro la loro base di Al Moustarat aveva provocato 15 feriti. (segue) (Geb)