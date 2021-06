Sanità: Aifa approva nuovi farmaci per trattamento fibrosi cistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa approvazione - continua la nota - rappresenta un importante miglioramento nella prognosi Fc, molto attesa da parte dei pazienti affetti dalla patologia, in virtù del valore innovativo dei farmaci autorizzati. L'iter di approvazione dei nuovi farmaci oggetto di autorizzazione ha indotto gli organi dell'Agenzia a una riflessione rispetto alla capacità di governare l'innovazione e migliorare l'efficienza allocativa delle risorse come previsto nel documento "Governance farmaceutica" del Patto della salute 2019-2021. In proposito, anche in considerazione dei compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in materia di politiche per il farmaco, l'Aifa invierà agli stakeholder istituzionali un rapporto di approfondimento. "L'auspicio è che l'impegno di spesa per i farmaci innovativi sia considerato per il Paese non un mero costo, ma un fattore di investimento in salute e in ricerca e sviluppo", ha concluso il presidente del Cda, Giorgio Palù. (Com)