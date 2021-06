Paesi Bassi: banca Abn Amro termina finanziamenti a settore estrattivo in Nord America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca olandese Abn Amro non proseguirà la politica di finanziamento del settore petrolifero e del gas in Nord America. La banca ha annunciato che è in corso la vendita del suo portafoglio di prestiti energetici alle società di investimento Oaktree Capital Management e Sixth Street Partners. Il ritiro comporterà inizialmente una perdita di 120 milioni di euro per la banca, secondo una stima del quotidiano "De Telegraaf". Tuttavia, Abn ha affermato che i prestiti sono stati venduti con uno sconto di 135 milioni di euro sul valore contabile, ma che ridurrà le sue attività ponderate per il rischio di circa due miliardi di euro. Abn Amro prevede che ciò avrà "un impatto netto positivo sui coefficienti patrimoniali nel secondo trimestre del 2021". Il portafoglio include prestiti concessi a circa 75 aziende dei mercati energetici nordamericani per un volume di 1,5 miliardi di dollari Usa. Gli impegni complessivi di finanziamento sono pari a circa 3 miliardi di euro. (Beb)