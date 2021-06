Disabilità: Andel, bene Fadda su disability manager ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La gestione delle disabilità in azienda è importante, ma un vuoto ancora più urgente da colmare è fuori dalle aziende. Sono necessarie nuove figure professionali che accompagnino la persona disabile verso il lavoro: migliaia di 'mediatori della disabilità-lavoro' negli uffici per l'impiego, nelle scuole, nelle imprese private di somministrazione e nelle agenzie del lavoro, pubbliche, private o del Terzo settore". E' quanto afferma l'Agenzia nazionale disabilità e lavoro (Andel) nel commentare le dichiarazioni di Sebastiano Fadda sullo studio dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche diffuso oggi. "E' la assenza di queste professionalità a rendere inefficace e non attuata oggi la legislazione sul collocamento mirato - continua Andel in una nota -. Andel ha rivolto più volte ai ministri Stefani e Orlando le sue proposte sulla formazione proprio dei 'mediatori della disabilità-lavoro', esperti di disabilità e di mercato del lavoro che accompagnino la persona disabile dalla condizione di inoccupazione o disoccupazione a quella di inserimento pieno nel mondo lavorativo".(Com)