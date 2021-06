Milano 2021: Ronzulli (FI), sindaco parte di un percorso ma squadra è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuta a 'Milano ci siamo' l'evento di lancio della campagna elettorale del partito, Licia Ronzulli vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in merito al candidato sindaco ha sottolineato: "Stiamo valutando i tantissimi profili dei tanti potenziali candidati, perché la fretta spesso è una cattiva consigliera e fare presto non significa necessariamente fare bene. Noi vogliamo fare bene e dobbiamo mettere in campo un candidato sindaco e una squadra non solo vincente alle elezioni, ma capace di governare. Il sindaco è un pezzo del percorso, ma la parte principale di questo percorso lo fa la squadra, lo fa il centrodestra unito, lo fa Forza Italia, lo fate voi e quindi lo fanno le nostre liste, lo fanno i candidati, lo fate voi che non vi siete mai risparmiati, che conoscete i quartieri, che vi sporcate le scarpe ne consumate le suole nei mercati, nelle case popolari ad ascoltare la gente come ci ha insegnato Silvio Berlusconi" (Com)