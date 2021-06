Roma: FI, istituire Garante per diritti degli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un lavoro di condivisione con il movimento seniores di Forza Italia, depositiamo quest'oggi la proposta di deliberazione per istituire il Garante capitolino dei diritti degli anziani". Lo dichiarano il capogruppo di Forza Italia in Campidoglio Marcello De Vito, il responsabile regionale Antonio Fugazzotto, il responsabile romano Alberto D'Ettorre e i responsabili municipali seniores di Forza Italia. "Si tratta di una figura istituzionale che riveste una funzione sociale di grande impatto, specie in una grande città come Roma. In ragione di tale valenza - concludono i rappresentanti di Forza Italia - ci auguriamo che con il sostegno unanime di tutti i gruppi consiliari, si riesca a definire l'iter procedimentale di approvazione della delibera entro la fine della consiliatura". (Com)