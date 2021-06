Pa: assessore Personale Roma, per garantire trasparenza e integrità rinviata prova concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina, a causa di un errore tecnico, la commissione del concorso per funzionario amministrativo bandito da Roma Capitale, ha rinviato una delle 66 sessioni di concorso al prossimo 5 luglio". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. "Quando abbiamo progettato l'intera architettura di tutte e 11 le procedure concorsuali - aggiunge - abbiamo scelto una modalità completamente informatizzata e trasparente, che non consente valutazioni discrezionali da parte di nessuno, in modo di dare a tutti le stesse possibilità di superare le prove e, di conseguenza ai romani di avere dipendenti capitolini scelti solo in base al merito. Proprio in nome della massima trasparenza è stato deciso di rinviare la prova di qualche giorno per garantirne l'integrità nell'interesse di tutti i candidati. La concorsopoli del Pd in Regione Lazio e la parentopoli di Alemanno finite sotto inchiesta, a secondo del fatto che si voglia guardare a destra o a sinistra, sono le cose che combattiamo e un errore tecnico, come quello di oggi, non è esattamente la stessa cosa. Purtroppo il rinvio della prova di oggi ha prodotto un innegabile disagio a quei 1500 candidati che dovranno tornare il 5 luglio, di questo mi scuso sinceramente in prima persona. Noi siamo trasparenti anche a costo di godere di cattiva stampa, a destra e sinistra pensano solo a piazzare gente con procedure surreali". (Com)