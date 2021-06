Afghanistan: Ghani atteso oggi alla Casa Bianca mentre i talebani avanzano nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, sarà ricevuto oggi alla Casa Bianca, dall’omologo Joe Biden per affrontare il futuro del Paese alla luce del ritiro delle forze Nato e del progressivo avanzamento dei talebani in molte provincie afgane. Secondo quanto riferisce la stampa statunitense, Biden non farà passi indietro sul ritiro che dovrebbe essere completato già prima della scadenza ufficiale dell’11 settembre. I media Usa, riferiscono che nell'incontro alla Casa Bianca, Biden assicurerà al signor Ghani un sostegno finanziario, compreso un pacchetto di assistenza umanitaria di 266 milioni di dollari e 3,3 miliardi di dollari di assistenza alla sicurezza. La Casa Bianca invierà anche tre milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson e forniture di ossigeno in Afghanistan, dove gli sforzi per aiutare coloro che soffrono di una terza ondata di coronavirus sono stati ostacolati dai combattimenti contro i talebani. Gli Stati Uniti dovrebbero mantenere anche un certo numero di militari a difesa dell’ambasciata a Kabul. Nell’incontro Biden cercherà inoltre di fare pressioni su Ghani e sul presidente dell’Alto consiglio per la riconciliazione nazionale, Abdullah Abdullah, per raggiungere un’intesa tra i vari leader politici ed evitare che il Paese soccomba ai talebani. L'incontro con la delegazione afghana, avviene inoltre il giorno dopo l’annuncio da parte di Biden dell’avvio del trasferimento di interpreti, autisti e altri afgani che hanno lavorato per le forze statunitensi. (segue) (Nys)