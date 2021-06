Moda: Pitti Uomo a Firenze, Difesa Servizi presenta collezione Esercito Sportswear

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 giugno Difesa Servizi parteciperà alla 100ma edizione del Pitti Uomo a Firenze per la presentazione della collezione upcycling di Esercito Sportswear. Come riferisce un tweet, coperte e paracadute non più in uso verranno trasformati in capi di abbigliamento unici, #green ed ecosostenibili. Esercito Sportswear è il marchio commerciale dell’Esercito italiano per la produzione e la distribuzione di capi di abbigliamento e accessori, prodotti da Officina Italia s.r.l., su licenza esclusiva concessa da di Difesa Servizi Spa, società in house del ministero della Difesa (Res)