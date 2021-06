Tunisia: primo ministro Mechici contagiato dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Hichem Mechici, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato la presidenza del governo tunisina in un comunicato stampa. Secondo quanto si legge nella nota, a seguito del contagio, Mechichi ha sospeso tutte gli incontri di lavoro precedentemente programmati. Il premier tunisino era in atteso a inizio luglio in visita in Italia. La presidenza tunisina non menziona esplicitamente quali visite verranno annullate, ma è probabile che il premier dovrà restare in osservazione per almeno due settimane. “Il presidente del Consiglio continuerà a svolgere il suo lavoro a distanza in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell’operato di governo, tenendo conto di tutte le precauzioni sanitarie e aderendo alle misure preventive”, si legge nella nota dell’ufficio stampa di Mechichi. A seguito del contagio, anche i collaboratori di Mechichi sono stati sottoposti a controlli sanitari.(Tut)