Lavoro: Fit-Cisl, bene Commissione Garanzia su scioperi, la chiave è prevenire

- Condividiamo totalmente il passaggio della relazione del presidente della Commissione di Garanzia sugli scioperi quando osserva che il futuro del conflitto dipende dal futuro delle relazioni sindacali che, se saranno di tipo partecipativo, avranno un effetto positivo sulla prevenzione del conflitto stesso e sul miglioramento della qualità del servizio. Lo scrive la Fit-Cisl in una nota. “Prova ne è la riduzione degli scioperi nelle ferrovie dove, nel principale gruppo italiano, le Fs, esiste una sede di partecipazione fin dal 2017 che ha consentito un deciso miglioramento delle relazioni sindacali e del lavoro: auspichiamo che gli stessi strumenti di partecipazione non solo siano implementati là dove già ci sono, ma siano introdotti anche nelle principali aziende del trasporto pubblico locale, fermo restando che è necessaria una riforma del settore del Tpl, per cui auspichiamo che i lavori della apposita commissione istituita a inizio anno presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili si chiudano rapidamente”, si legge nella nota, in cui vengono valutati positivamente gli interventi preventivi che la Commissione ha messo in campo nel 2020 nei confronti di aziende e istituzioni “che hanno evitato il proliferare dei conflitti in un anno molto difficile per il Paese". (Com)