I fatti del giorno - Milano (5)

- Milano: Polizia locale, in piazza Mercanti 202 persone identificate, il 90 per cento tra i 12 e i 24 anni - In piazza Mercanti a Milano delle oltre duecento persone identificate il 90 per cento è compreso in una fascia dai 12 ai 24 anni, e di questi 32 hanno dichiarato di risiedere in una comunità. Lo ha dichiarato nel suo intervento alla Commissione consiliare sicurezza del Comune di Milano Fabrizio Caiazza, vicecommissario della Polizia locale di Milano, il quale coordina un gruppo di sedici colleghi che si occupa del centro cittadino, chiamato dal comandante della Polizia locale Marco Ciacci per "cercare di dare una prima e pronta risposta su piazza Mercanti perché serviva una risposta veloce e concreta alle criticità" per la zona della Loggia dei Mercanti e relativa piazza, al centro nell'ultimo periodo di episodi di risse e assembramenti molesti di gruppi di giovani. Da una prima raccolta dati, è emerso che si tratta di "ragazzi giovanissimi - ha detto Caiazza - il più giovane identificato aveva 12 anni il più grande 30 ma il 90 per cento è compreso in una fascia che va dai 12 ai 24 anni". Delle 202 persone identificate (117 sono maggiorenni ma nella fascia di giovanissimi emersa, e 85 minorenni) "32 hanno dichiarato di risiedere in una comunità - ha spiegato il vice commissario della Polizia locale - in tempi brevi io passerò tutti questi dati al Nes (il nucleo emergenza sociale della polizia locale presentato oggi in Commissione, ndr), soprattutto dei soggetti più problematici e di quelli che hanno dichiarato di risiedere nelle comunità, per pensare a un percorso di recupero". (Rem)