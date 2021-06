Pa: Celli (RtR), caos concorso, per Roma è ora di voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come fosse un re Mida al contrario, tutto ciò di cui la sindaca Raggi si occupa si trasforma in un problema. La prova del concorso per funzionari annullata oggi è l'ennesimo disastro romano targato M5s". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista civica RtR, Svetlana Celli. "Un pasticcio che ha vanificato oggi lo sforzo di migliaia di persone - aggiunge - alcune delle quali venute da fuori Roma. Altro che errore tecnico, come lo ha definito l'assessore De Santis. Una figuraccia che si aggiunge alle ombre sulla selezione per dirigenti, su cui già si annunciano ricorsi per presunta violazione della segretezza degli elaborati. L'inefficienza e il caos ormai vincono su tutto. Per Roma è proprio ora di voltare pagina".(Com)