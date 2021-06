Usa: dipartimento di Giustizia fa causa alla Georgia per la riforma elettorale, violati i diritti di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto causa allo Stato della Georgia per la sua riforma elettorale che ha ridotto l'accesso al voto. Lo hanno annunciato oggi il procuratore generale Merrick Garland e il capo della divisione per i Diritti civili del dipartimento, Kristen Clarke, sostenendo che la legge violi la legge sui diritti di voto. La nuova legge elettorale della Georgia, firmata dal governatore repubblicano Brian Kemp a marzo, ha indignato i democratici e i gruppi per i diritti di voto soprattutto per la parte relativa alle disposizioni sull'identificazione degli elettori e alle modifiche ai meccanismi di voto per corrispondenza che, a loro avviso, renderanno più difficile per le minoranze e gli elettori più poveri esprimere il proprio voto. Mentre aggiunge nuove restrizioni al voto per corrispondenza, la legge espande anche le opportunità di voto anticipato, formalizzando le disposizioni che hanno accolto gli elettori durante la pandemia. La legge codifica inoltre l'uso delle cassette postali con regole rigorose su come possono essere utilizzate e stabilisce nuove regole per i funzionari elettorali statali e locali. (Nys)