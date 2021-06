Migranti: M5s, da Ue ci aspettiamo risposte più forti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sicuramente importante che a questo Consiglio europeo si sia tornato a discutere, come espressamente richiesto dall'Italia, del tema dei migranti ma, nello stesso tempo, non possiamo definirci soddisfatti perché sono emerse dal Consiglio conclusioni vaghe e indefinite. Dall'Europa ci aspettiamo una risposta ben più forte". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue. "Resta in sospeso - aggiungono - il nodo della ricollocazione obbligatoria dei migranti tra i Paesi dell'Europa, punto su cui come Movimento 5 stelle battiamo da tempo. Resta il timore che anche quest'estate, con il rischio dell'aumento degli sbarchi, l'Italia sarà costretta a gestire da sola l'emergenza migranti, la loro accoglienza e le pratiche per verificare il loro diritto alla protezione internazionale", concludono. (com)