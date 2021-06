Pa: Santori-Picca (Lega), approssimazione più assoluta da parte di questa amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliaia di concorrenti rispediti a casa per una procedura concorsuale che conteneva errori di elaborato: siamo davvero all'approssimazione più assoluta da parte di questa amministrazione. Che dicono di tutto questo caos il sindaco Raggi e l'assessore al personale di Roma capitale De Santis addirittura membro comitato di indirizzo del Formez che si è occupato, a seguito di lauto pagamento, di gestire questo concorso?". Lo dichiarano i dirigenti Lega, Fabrizio Santori e Monica Picca. "Ieri abbiamo denunciato quanto accaduto nella prova selettiva per i dirigenti del comune di Roma - aggiungono - oggi invece nella prova per i funzionari vengono trovare due risposte identiche a una domanda. L'assurdità è nella decisione di rimandare a casa i candidati, arrivati da tutta Italia, per riconvocarli successivamente, invece di procedere con un nuovo sorteggio delle domande facendo attendere i candidati. Strana questa scelta: vi è da chiedersi come sia possibile che un software pensato e realizzato per i pubblici concorsi non sia in grado di effettuare un nuovo sorteggio dei quiz".(Com)